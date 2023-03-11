اليوم السابع
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عاطل يعترف باستغلال الأطفال في التسول.. والضحايا: يستولى على ما نجمعه من نقود

السبت، 11 مارس 2023 12:00 ص
عاطل يعترف باستغلال الأطفال في التسول.. والضحايا: يستولى على ما نجمعه من نقود تسول الأطفال - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عاطل ألقى رجال المباحث القبض عليه في بولاق الدكرور، لاتهامه باستغلال الأطفال في التسول، أنه يجمع عدد من الأحداث، ويستغل صغر عمرهم في استجداء المارة، واستعطافهم، للحصول على مبالغ مالية، والاستيلاء على تلك النقود التي يجمعونها بالإكراه، كما اعترف المتهم بحيازة أقراص مخدرة بقصد التعاطي.

واستمع رجال المباحث لأقوال 5 أطفال أحداث، ذكروا أن المتهم يجبرهم على التسول، ويستغلهم في استعطاف المارة، ويستولى على النقود التي يتحصلون عليها من المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لرعاية الأطفال، وباشرت النيابة التحقيق.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إستغلال الأحداث،  فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع الزهيدة والإستيلاء على متحصلاتهم ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبته عدد (5 أطفال أحداث)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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