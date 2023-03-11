ضبط المتهمين بالسطو على سيارة محملة بالدواجن في الشرقية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية من تاجر دواجن، سائق مقيمان بدائرة المركز بأنه أثناء سيرهما بسيارة ربع نقل "مُحملة بالدواجن" بأحد الطرق بدائرة المركز فوجئا ب3 أشخاص يستقلون سيارة ربع نقل وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش بإعتراض طريقهما وإستيقافهما والإستيلاء على السيارة خاصتهما بحمولتها وهاتفيهما المحمول ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظتى القاهرة والقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديريتى أمن القليوبية والقاهرة تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى حمولة السيارة بالبيع لعميليهما سيئ النية تاجرى دواجن مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية مقابل مبلغ مالى ولقد أمكن ضبط الأخيرين، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط عن (مبلغ مالى - الأسلحة والسيارة المستخدمين فى الواقعة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - السيارة المستولى عليها)، وقيامهم بحرق الهاتفين المحمول المستولى عليهما.