ضبط أصحاب مزارع ماشية لصرفهم 158 طن نخالة وبيعها في السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددة على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، حملات تموينية مكبرة بمركزى وادى النطرون والدلنجات، أسفرت عن تحرير محضرين ضد أصحاب مزارع ماشية بمركز النوبارية لقيامهم بتقديم أوراق وهمية لصرفهم 158طن نخالة خشنة بدون وجه حق للبيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير 6 محاضر عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور، وكذلك تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.