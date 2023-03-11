اليوم السابع
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شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع سيدة في الحوامدية

السبت، 11 مارس 2023 10:23 ص
شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع سيدة في الحوامدية سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع سيدة، صدمها قطار في الحوامدية، وذكروا أن الضحية خلال عبورها السكة الحديد، فوجئت بقدوم القطار، وحاولت تفاديه، إلا أنها أصيبت، حيث تم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

لقيت سيدة مصرعها نتيجة اصطدام قطار بها خلال عبورها السكة الحديد في الحوامدية، وأشارت التحريات أنها حاولت تفادي القطار، إلا أنها أصيبت وفارقت الحياة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمصرع سيدة صدمها قطار في الحوامدية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين صحة ما جاء وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

 

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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