سقوط عصابة يسرقون عدادات المياه بالجيزة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة عدادات المياه وإعادة المسروقات، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قيام شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه بأسلوب قص المواسير البلاستيكية، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 9 وقائع سرقة بدائرة قسم ثان الشيخ زايد وتصرفهما فى المسروقات لدى عميلان لهما سيئ النية تاجرى خردة مقيمان بمحافظة الجيزة أمكن ضبطهما، وأرشدا عن 4 عدادات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.