رئيس مركز الداخلة يتفقد مشروعات إنتاج الحرير والصوب الزراعية بقرية أسمنت.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

تفقد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز و مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مشروع إنتاج الحرير بقرية أسمنت والمقام على مساحة 50 فدان ضمن المشروعات المدرجة بمبادرة الحرير التى أطلقها محافظ الوادى الجديد.

ويتكون المشروع من حقول أشجار التوت الهندى وصوبة لإنتاج شتلات التوت ومعمل إنتاج الحرير من يرقات دودة القز ومحطة طاقة شمسية للمشروع.

وأكد مجدى الطماوى، على دعمه الكامل لمثل هذه المشروعات القومية الهامة لما تمثله من أهمية لتوفير المنتجات ذات العائد الاقتصادى المرتفع وكذلك توفير فرص عمل حقيقية لتشغيل الشباب.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الداخلة، مشروع الصوب الزراعية التابعة لجمعية تنمية المجتمع بأسمنت، والمقام على مساحة 2 فدان ونصف ويضم 24 صوبة ويوفر 24 فرصة عمل وينتج الخضروات والفاكهة، ويتم توزيع المنتجات على منافذ البيع التابعة للوحدات المحلية وشادر الخضروات والفاكهة بموط بأسعار مخفضة.

وأشاد رئيس المركز بالمنتجات، مشددًا على تسويقها من خلال منافذ الوحدات المحلية لضمان الحفاظ على بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

كما تفقد الطماوى مشروع محطة غربلة المحاصيل الزراعية بالقرية، والمقام على مساحة 500 متر، وأثنى على المشروع موجها بزيادة وسائل الأمان بالماكينات الموجودة بالمحطة.