رئيس مركز الداخلة يبحث آليات حل مشكلة آبار شباب الخريجين مع قطاع الكهرباء

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

عقد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لقاء مع مندوبى آبار الشباب بطريق المطار والتى يستفيد منها حوالى 400 شاب على مساحة 1600 فدان، وذلك لبحث مشكلة نقل تبعية مغذى خط الكهرباء لهندسة الكهرباء بالداخلة بديلاً عن مجلس المدينة، بهدف تخفيف تكلفة توصيل الكهرباء لتلك الآبار والتى يتم تحميلها على شباب المزارعين بالمشروع.

وأكد الطماوى على بذل قصارى جهده نحو التغلب على تلك المشكلة وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بالعمل على تذليل العقبات أمام الشباب وخاصة المنتفعين بمشروعات زراعية وانتاجية حتى يتسنى لهم انتظام العمل فى المشروع وتحقيق الاستقرار المعيشي.

وكانت المحافظة أنجزت أكبر تجمع زراعي لشباب الخريجين بالداخلة علي مساحة 1600 فدان بمنطقة طريق المطار والتي يستفيذ منها اكتر من 400 شاب وفتاة حصل كل واحد منهم علي مساحة 3 أفدنة مجانا يقوم بزراعتها والانتفاع منها كما جري توزيع مساحات كبيرة من الأراضي ضمن مشروعات الظهير الزراعي بقري المحافظة بواقع 200 فدان لكل قرية وبعد استلام الشباب للأراضي فوجئوا بوجود أقساط مبالغ فيها جرى تحميلها على الآبار وهى تكلفة تراكمية يتم سدادها شهرياً مقترنة باستهلاك الكهرباء للآبار بما يزيد عن 200 ألف جنيه شهرياً وذلك بسبب عدم ضم خط كهرباء الآبار إلى هندسة كهرباء الداخلة.