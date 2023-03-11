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رئاسة الجمهورية عن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران: نثمن توجه المملكة

السبت، 11 مارس 2023 01:07 م
رئاسة الجمهورية عن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران: نثمن توجه المملكة المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية
كتب محمد الجالى

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صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تعليقا على الإعلان باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن جمهورية مصر العربية تقدّر هذه الخطوة الهامة، وتُثمّن التوجه الذي انتهجته المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حُسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مصر تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية، ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة، بما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم.

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