دروس دينية وتوعية ميدانية وحملات طرق الأبواب بفعاليات الأسبوع المائى بالمنوفية

نفذ مسئولى التوعية ب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اليوم السبت، أنشطة توعوية توعوية للمواطنين بقرية جنزور مركز بركة السبع، ضمن فعاليات الأسبوع المائى لتوعية الأهالى بأهمية ترشيد استهلاك المياه، تزامناً مع احتفالات اليوم العالمى للمياه مارس 2023 ، وتحت رعاية اللواء الوزير إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية .

وأوضح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق نفذ فريق التوعية اليوم دروس دينية توعوية بمختلف مساجد القرية وحملات طرق الأبواب وتوزيع مطبوعات لتوعية الاهالى باهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الامن لشبكات الصرف الصحى واهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلي تعريف المواطنين بمقر الحملة وماتقدمه من خدمات مختلفة .

ومن الجدير بالذكر، أنه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه انشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الازهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى، كما يتم تنفيذ عدد من الانشطة التوعوية بمركز الشباب.