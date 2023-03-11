حبس مسجل لحيازته 32 كيلو حشيش في العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 320 طربة لمخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جراما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقى القبض عليه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 320 طربة لمخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام ومبلغ مالى ومحمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.