حبس عاطل 4 أيام لاتهامه باستغلال الأطفال فى التسول بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

فيما أمرت النيابة بإيداع الأطفال فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

اعترف عاطل ألقى رجال المباحث القبض عليه في بولاق الدكرور، لاتهامه باستغلال الأطفال في التسول، أنه يجمع عدد من الأحداث، ويستغل صغر عمرهم في استجداء المارة، واستعطافهم، للحصول على مبالغ مالية، والاستيلاء على تلك النقود التي يجمعونها بالإكراه، كما اعترف المتهم بحيازة أقراص مخدرة بقصد التعاطي.

واستمع رجال المباحث لأقوال 5 أطفال أحداث، ذكروا أن المتهم يجبرهم على التسول، ويستغلهم في استعطاف المارة، ويستولى على النقود التي يتحصلون عليها من المواطنين.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إستغلال الأحداث، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع الزهيدة والإستيلاء على متحصلاتهم ، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبته عدد (5 أطفال أحداث)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.