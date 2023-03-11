اليوم السابع
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حبس المتهمين بسرقة إطارات سيارة وبيعها لمالك ورشة في مدينة نصر

السبت، 11 مارس 2023 11:29 ص
حبس المتهمين بسرقة إطارات سيارة وبيعها لمالك ورشة في مدينة نصر حبس متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحي

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أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة إطارات سيارة، في مدينة نصر، وذكروا أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا للسرقة، وانتهزوا فرصة ركن السيارة بالشارع، واستولوا على الإطارات، وباعوها لمالك ورشة.

وعقب ضبط مالك الورشة، ومواجهته بالاتهام المنسوب إليه، اعترف بشراء الإطارات رغم علمه أنها مسروقة، وأرشد عنها، حيث تم ضبطها بورشته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لارتكابهم واقعة سرقة (4 إطارات من إحدى السيارات) حال توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بأسلوب "الفك".

أقروا ببيع المضبوطات لدى عميلهم "سيئ النية" مالك ورشة، تم ضبطه والمسروقات المستولى عليها بالورشة ملكه، كما تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط (السيارة والأدوات المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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