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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب هواتف محمولة وساعات ذكية

السبت، 11 مارس 2023 11:05 ص
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب هواتف محمولة وساعات ذكية جمارك
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريبعدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

المحاولة الأولى كانت في الإدارة الثانية برئاسة صبحى ربيع مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى  على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية حيث تم الإشتباه فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وقام أحمد حسن الحكش مدير الإدارة بالإنابة بتكليف لجنة جمركية لتفتيش حقائب فتبين وجود 15 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة بين طيات الملابس.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة أسامة دياب مدير الاداره الثالثة، حيث تمضبط 10 هواتف محمولة ماركة آيفون و23 ساعة ذكية (سمارت) مخبأة داخل اير فراير(قلاية كهربائية) وداخل ملابس وحقائب راكب مصرى الجنسية قادم من دبى على رحلةخطوط الطيران الجوية الإماراتية أيضا .

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريرمحضري ضبط جمركى رقمى ١٧ و١٩ لسنة ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علىالمنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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مطار القاهرة

جمرك الركاب

محاولة تهريب

تليفونات محمولة

ساعات ذكية



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