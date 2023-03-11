

وأكد البيان إلى أن الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بأرواح البشر ودعم جهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت.



وأشار البيان إلى أنه في إطار التصدي لظاهرة إجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة غير القانونية في تونس،تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات "القصرين"، و"صفاقس"، و" توزر" من ضبط 90 شخصا من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء بعد أن اجتازوا الحدود الجزائرية - التونسية خلسة.. وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم.