توعية دينية لرواد مساجد الكوامل بسوهاج احتفالا باليوم العالمى للمياه

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة نظمت اليوم السبت، عددا من لقاءات التوعية الدينية بمساجد قرية الكوامل قبلى بمركز المنشاة وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائى لتوعية المصليين برسائل التوعية المائية، وأضاف أن فعاليات الاسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 الى 16 مارس الجارى وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس حيث يتم تنفيذ عدد من الفاعليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شئون البيئة، وذلك فى اطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه وتحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج .
وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه سوهاج، أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم تنفيذ عدد من اللقاءات الدينية بمساجد القرية المستهدفة لتوعية المصليين وكذلك ندوة توعوية بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف بمركز شباب الكوامل قبلى لتعريف المشاركين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الامن لشبكات الصرف الصحى وأهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك.
ومن الجدير بالذكر انه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه انشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما يتم تنفيذ عدد من الانشطة التوعية بمركز الشباب.
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