توعية دينية لرواد مساجد الكوامل بسوهاج احتفالا باليوم العالمى للمياه

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه سوهاج، أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم تنفيذ عدد من اللقاءات الدينية بمساجد القرية المستهدفة لتوعية المصليين وكذلك ندوة توعوية بمشاركة وعاظ الأزهر الشريف بمركز شباب الكوامل قبلى لتعريف المشاركين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الامن لشبكات الصرف الصحى وأهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك.

ومن الجدير بالذكر انه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه انشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما يتم تنفيذ عدد من الانشطة التوعية بمركز الشباب.