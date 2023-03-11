توزيع الأطباء وتجديد اللافتات..وكيل صحة القليوبية يناقش رفع كفاءة مكاتب الصحة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، والقائم بأعمال مدير عام الطب الوقائي، اجتماع تنظيمي بقاعة الاجتماعات بمديرية الصحة من أجل تحسين مستوي الخدمة المقدمة بمكاتب الصحة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبتوجيهات الدكتور عمرو قنديل مدير الإدارة المركزية للطب الوقائي، وتحت إشراف الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وفي إطار تحقيق رفع كفاءة العمل داخل مكاتب الصحة بالقليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة ب القليوبية ، في بيان لها، أنه توقف الاجتماع أمام عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتم مناقشتها باستفاضة واتخاذ القرارات المناسبة إزائها.

وأسفر الاجتماع عن عدة توصيات أهمها إعادة توزيع الأطباء البشريين علي مستوي مكاتب الصحة علي ألا يقل عددهم عن 4 أطباء بكل مكتب صحة كما يتم توزيع فنيي الإحصاء، وكذلك تجديد بعض اللافتات القديمة علي واجهات مكاتب الصحة وضرورة التوزيع الأمثل للثلاجات علي مستوي مكاتب الصحة.

وأكد وكيل المديرية، علي ضرورة الإشراف المستمر على مكاتب الصحة لضمان جودة كافة الخدمة المقدمة من التطعيمات الإجبارية وتسجيل المواليد والوفيات وخدمات فحص ورعاية المقبلين على الزواج وصرف ألبان الأطفال وغيرها من خدمات مكاتب الصحة.

وجاء الاجتماع بحضور مديري كافة أقسام الطب الوقائى الرعاية الأساسية والترصد ومسئولي مكاتب الصحة بالقليوبية والتطعيمات ومسئولي ميكنة الطعوم ومدير التموين الدوائي والأمراض المعدية ومدير مركز المعلومات والتموين الطبي وعضو إدارة المستشفيات والمكتب الفني لوكيل المديرية.