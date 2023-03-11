"تنفيذي الغربية" يوافق على إطلاق اسمى 2 من الشهداء على مدرستين بالمحافظة

ترأس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيرى السكرتير العام للمحافظة، على عبد الستار السكرتير المساعد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال.

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من جمعية تنمية المجتمع بكفر الجنيدى بقطعة أرض مساحتها 238 م2 فى زمام قرية كفر الجنيدى التابعة للوحدة المحلية بقرية سندبسط مركز زفتى، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من المواطن عبد الحميد عبد الحكيم عبد الحميد الديب بقطعة أرض مساحتها 1 قيراط و2 سهم فى زمام قرية كفر الديب التابعة للوحدة المحلية بقرية نهطاى - مركز زفتى لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، إلى جانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمسطح ( 161م2 ) بناحية كفر جعفر التابعة لمدينة بسيون لإقامة مكتب بريد عليها لصالح الهيئة القومية للبريد

وفى سياق آخر وافق المجلس على تجديد إقامة معرض مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية ( كلنا واحد ) والذى تنفذه مديرية أمن الغربية لدعم المواطنين وتقديم السلع الأساسية والمدعمة من خلال مباحث التموين بإحدى المحلات أسفل الكوبرى العلوى بشارع البحر بطنطا.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمد عبد الفتاح كيلانى على مدرسة العمة للتعليم الأساسى مركز قطور إلى جانب إطلاق اسم الشهيد عبد الحليم أحمد الجندى على مدرسة مسهلة الابتدائية الجديدة بقرية مسهلة مركز السنطة.

واختتم الاجتماع بمناقشة الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ حيث وجه المحافظ مديرى المديريات ورؤساء المدن والأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها على الفور.