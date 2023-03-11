تداول فيديوهات وصور لسقوط ديدان من السماء في الصين

كتبت : شيماء عبد المنعم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تساقط الديدان في العاصمة الصينية بكين، وتظهر في الفيديو ديدان غطت سيارات في بكين، بينما يسير أشخاص في الطريق حاملين مظلات.

ورغم عدم حديث السلطات عن هذه الظاهرة، إلا أن كثيرين فسروها بطرق علمية، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، وقال كثيرون ممن شاهدوا الفيديو، إنها ليست ديدان، ولكنها أزهار شجر من نوع "الحور"، تشبه عند تساقطها اليرقات.



اليديان علي الارض



تساقط الديدان في الصين



تساقط ديدان علي السيارات



ديدان علي السيارات

آخرون استشهدوا بمقال لمجلة Mother Nature Network، والتي قالت إن الرياح القوية تتسبب في طيران ديدان ويرقات أحيانا، في حين وتوقع أحد مستخدمي تويتر أن "نهاية العالم تقترب".

وحدثت ظاهرة مماثلة في الحدود الاسكتلندية في عام 2011، حيث كان مدرس التربية البدنية ، ديفيد كريشتون ، يقود فصلًا من طلاب السنة الثانية عندما سمعوا "صوتًا " على أرضية الملعب الاصطناعية ثم نظر إلى الأعلى ليرى عشرات الديدان تتساقط من السماء.

قال ديفيد ، الذي كان يبلغ من العمر 26 عامًا ، إنه ومعلمين آخرين في أكاديمية جالاشييل شعروا بالحيرة من الحادث، ووجدوا لاحقًا المزيد من الديدان المنتشرة عبر ملعب تنس المدرسة على بعد 100 ياردة تقريبًا من الملعب.

قال ديفيد في ذلك الوقت: "بدأنا نسمع هذا الضجيج الهائل. كان هناك حوالي 20 دودة على الأرض".