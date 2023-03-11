وأشار بيان للقوات الجوية الأمريكية - نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم /السبت/ - إلى أن بايدن اختار التصميم القادم للطائرة الرئاسية، والذي سيكون لطائرة من طراز "في سي-25 بي"، على أن يشبه التصميم السابق للطائرة الأصغر حجما لكن بثلاثة اختلافات رئيسية.



وأوضح البيان أن الطائرة الجديدة سيكون فيها اللون الأزرق بالجزء السفلي من الطائرة أغمق قليلا من اللون الحالي، كما سيستخدم اللون الأزرق الداكن في المنطقة المحيطة بقمرة القيادة، ولن يتضمن جزء من المعدن المطلي لأن الطائرات التجارية الحديثة لا تسمح بذلك.



ولفت البيان إلى أن الطائرة الجديدة من طراز "في سي -25 بي" سيتم الاعتماد عليها بسبب أنظمتها الكهربائية الحديثة، ونظام الاتصالات الأكثر تطورا، والمنشأة الطبية الداخلية، بالإضافة إلى الأنظمة الدفاعية.



يأتي قرار بايدن باختيار التصميم الجديد للطائرة الرئاسية بعد إعلان البيت الأبيض إلغاء التصميم الذي اختاره ترامب، والذي كان يتضمن ألوانًا حمراء وبيضاء وزرقاء، وذلك بعد أن خلصت القوات الجوية الأمريكية أن تغيير الألوان سيرفع تكاليف الطائرة وسيجعل عملية تسليمها تستغرق وقتا أطول.