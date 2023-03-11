اليوم السابع
Ads
السبت، 11 مارس 2023 11:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

انهيار بنك سيلكون فالى بأمريكا..واشنطن بوست: مخاوف من أزمة مالية أوسع

السبت، 11 مارس 2023 11:00 ص
انهيار بنك سيلكون فالى بأمريكا..واشنطن بوست: مخاوف من أزمة مالية أوسع مؤشر بورصة
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت الجهات الرقابية الأمريكية بنك "سيليكون فالى"، المصنف رقم 16 ضمن أكبر البنوك فى الولايات المتحدة،  وسيطروا على ودائع العملاء، فيما يعد أكبر انهيار لبنك أمريكى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

 

وجاءت هذه الإجراءات في الوقت الذي كان يسعى فيه البنك، وهو مقرض رئيسي في مجال التكنولوجيا، بكل السبل لجمع الأموال لسد الخسارة من بيع الأصول المتأثرة بأسعار الفائدة المرتفعة.

 

وأدت المشاكل التي تعرض لها إلى اندفاع العملاء لسحب أموالهم، وأثارت مخاوف بشأن حالة القطاع المصرفي.

 

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الانهيار الداخلى للبنك قد يؤدى إلى إحداث فجوة فى الجانب الأكثر ابتكارا بالاقتصاد الأمريكى، ويعطل رواتب العاملين فى مجال التكنولوجيا، ويدفع البنوك الإقليمية الأخرى إلى أزمة مماثلة، إلا أن خبراء مصرفيين قالوا إن هناك شيئا واحدا لا يبدو مرجحا على الأقل فى الوقت الراهن، وهو إثارة انهيار مالى أوسع.

 

 فعلى العكس من البنوك العملاقة التى اشعلت أالمالية العالمية عام 2008، فإن بنك سيلكون فالى كان يعتمد بشكل كبير على قطاع محفوف بالمخاطر من الاقتصاد فى كل المودعين والعملاء. وتبين أن هذا الرهان خبر سىئ للشركات الناشئة الطموحة التى هيمنت على عالم التكنولوجيا العالية. لكن هذا يعنى أن البنك الصديق للتكنولوجيا يفتقر إلى التشابكات المالية المعقدة مع المؤسسات الأخرى التى يمكن أن تحول خسائر أحد البنوك إلى تهديد للصناعة بأكملها.

 

 وفى أعقاب الانهيار المذهل لفالى سيلكون بنك، والذى يعرف اختصار بـ SVB، وهو أول فشل مصرفى منذ عام 2020، كان العملاء والمستثمرون والمحللون الماليون يحسبون حصيلة الخسائر.

 

 وتشعر الشركات الناشئة، التى لها أصول تم تجميدها فى البنك، بالقلق إزاء توافر الأموال لدفع المرتبات الأسبوع المقبل. وسارع المنظمون لاستكشاف الأمر الذى غاب عنهم فى تلك الأزمة، فى حين أن شركات أخرى واجهت جميعا خسارة مفاجئة للتمويل.

 

 


بنك سيلكون فالى

SVB

الاقتصاد الامريكى

اخبار امريكا

انهيار بنك سيلكون فالى

ازمة مالية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة