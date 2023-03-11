انطلاق فعاليات اليوم العالمى للمياه بقرية نهطاى مركز زفتى فى الغربية

الغربية ـ مصطفى عادل

أعلن المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أنه تم البدء فى تدشين فعاليات اليوم الأول للأسبوع المائي تحت شعار #كل_نقطة_بتفرق ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه فى قرية نهطاى مركز زفتى، وذلك لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه، وتقديم مجموعة من الخدمات لأهالى القرية.

بدأت فعاليات الحملة بحث المصلين في المساجد على ترشيد استهلاك المياه، كما تم تعليق بنرات الحملة لتعريف المواطنين بها وما سوف تقدمه هذه الحملة من خدمات للمواطنين.

وأوضح" شطا" أن فريق التوعية بالشركة قام بتجهيز مقر الحملة بمحطة مياه نهطاى بالتعاون مع فرع زفتى وتنفيذ استقصاء قبلى للحملة مع المواطنين بجميع أنحاء القرية للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة والاستماع لشكاوى المواطنين والإعلان عن الحملة والخدمات التى سوف تقدمها وأماكن الحملة خلال تنفيذ الاستقصاء.

كما تم عقد عدد من الدروس الدينية بالمساجد لرفع الوعى المائى للمواطنين وعمل غسيل لشبكات المياه بالقرية لتحسين جودة المياه على أن تستمر الحملة على مدار الأسبوع.

وأوضح رئيس الشركة، أن الأسبوع المائي يكون خلال الفترة من 10 مارس إلى 16 مارس وبالتعاون مع التربية والتعليم والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والزراعة والثقافة وجمعية الكشافة ومركز ومدينة زفتى.