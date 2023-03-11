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انتشال جثة فتاة غارقة من ترعة الإبراهيمية في مركز سمالوط بالمنيا

السبت، 11 مارس 2023 09:16 م
انتشال جثة فتاة غارقة من ترعة الإبراهيمية في مركز سمالوط بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة فتاة من داخل ترعة الإبراهيمية، أمام عزبة الحينه فى مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة "د.س" 22 عاما، مقيمة بعزبة الحينة فى مركز سمالوط من المجرى المائى لترعة الإبراهيمية، فى ظروف غامضة.

 

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول ظروف وملابسات الواقعة.

 


مديرية الامن

حوادث

ترعة الابراهيمية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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