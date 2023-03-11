المشدد 3 سنوات لعامل فراشة لإتجاره بالحشيش في طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، ووكيل النيابة محمود حنفي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لعامل فراشة، لاتهامه بالاتجار بمخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23055 لسنة 2022 جنح مركز طوخ ، والمقيدة برقم 3213 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "يوسف م ع"، 24 سنة، عامل فراشة، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، أحرز جوهراً مخدراً " نبات الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً " نبات "الحشيش" بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز جوهراً مخدراً " الحشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه حال مرور القول الأمنى تم إبصار المتهم محرزا سيجارة مشتعلة ينبعث منها دخان لجوهر الحشيش، فتم ضبطه وبتفتيشه عثر على أكياس بلاستيكية تحوى كلا منها نبات الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم، أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيجارة المضبوطة بقصد التعاطى، وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.