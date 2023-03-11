المتهمان بسرقة عدادات المياه في الشيخ زايد يعترفان ببيعها خردة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما لاتهامهما بسرقة عدادات المياه في مدينة الشيخ زايد، أمام رجال المباحث، عقب القبض عليهما، أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة العدادات، حيث يستهدفان العدادات الكائنة بمدخل العقارات، خاصة المنازل الخالية من السكان.

أضافا أنهما يبيعان المسروقات لتاجري خردة، حيث يتحصل المتهمان منهما على العدادات، بقيمة لا تتناسب مع سعرها الأصلي، لعلمهما أنها مسروقة.

بمواجهة تاجري الخردة عقب ضبطهما، اعترفا بعلمهما أن العدادات مسروقة، وأرشدا عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه بأسلوب قص المواسير البلاستيكية متخذان من دائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (9) وقائع سرقة بدائرة قسم ثان الشيخ زايد وتصرفهما فى المسروقات لدى عميلان لهما سيئ النية (تاجرى خردة ، مقيمان بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما وأرشدا عن (4 عدادات) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.