المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" تواصل أعمالها بالوحدات المحلية في المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

واصل المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، لليوم الثاني على التوالي متابعتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "100مليون شجرة" بأشمون والوحدات المحلية القروية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بمتابعة خطة العمل وتقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة

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وأوضح النمر أنه جاري العمل علي قدم وساق في زراعة عدد كبير من الأشجار بالمدارس والمصالح الحكومية والخدمية وشوارع أشمون والوحدات المحلية وذلك لإظهار المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج القري والمدينة.

جاء ذلك بحضور حسام حسن نائب رئيس المدينة، ورؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الخدمية والمصالح الحكومية بأشمون والوحدات المحلية.

ويأنى تنفيذ المبادرة الرئاسية ضمن جهود الدولة ومحافظة المنوفية المكثفة لزيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية لمواجهة التغيرات المناخية وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المدن والقرى.

وأكد النمر أنه من المقرر أن يتم مد مركز أشمون بعدد 34 ألف و125 شجرة من الأشجار المثمرة والغير مثمرة لتوزيعها على الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنشآت الحكومية بمختلف قري مركز ومدينة أشمون، وتتنوع تلك الأشجار ما بين الليمون والبرتقال والزيتون والكافور، والنبق ،والبزروميا السعودي.

ووجه النمر رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تنفيذ خطة عمل المبادرة وزراعة الأشجار في الأماكن المخصصة لها، مشيراً إلى أنه سيتم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس والمستشفيات، وكذا زراعة الأشجار غير المثمرة بالحدائق والمتنزهات العامة ومداخل المدن للارتقاء بالمظهر العام وتحسين الرؤية البصرية، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.