وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان الجمعة - على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامن دولة الكويت إلى جانب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة في هذا المصاب.

وتقدمت الكويت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين