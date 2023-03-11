الغرف التجارية تكشف تطورات أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

كتب إسلام سعيد

كشفت الغرفة التجارية، عن استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق، اليوم السبت، مع توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى ما بين 190 و 260 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة.

وبحسب نشرة شعبة القصابين ، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 195 و 250 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 230- 250 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 190 و 250 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 190 و 230 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 190 و 230 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 190 و230 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 190 جنيها، والكبدة المستوردة بين 120 جنيها إلى 160 جنيها.

وكثفت الحكومة نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.