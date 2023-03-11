الطاقة الذرية تنظم ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة العربية عن "الأمن المائي"

كتبت رحمة رمضان

تنظم هيئة الطاقة الذرية ، ورشة عمل بالتعاون من الهيئة العربية للطاقة الذرية بعنوان "الأمن المائي وتطبيقات التقنيات النووية في مجال علوم المياه" غدا الأحد، كما تنظم الهيئة مؤتمراً عن أحدث أبحاث قسم كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

وتهدف ورشة العمل الأولى إلى إلقاء الضوء ومناقشة موضوع الأمن المائي الذي يعد من أهم الموضوعات التي تهم الدول العربية، حيث إنه طبقاً لأحدث تقارير الأمم المتحدة فإن الدول العربية من بين أكثر الدول معاناةً لشحّ المياه في العالم، إذ يعيش ما يقرب من 362 مليون شخص في المنطقة في ظل شحّ مائي إلى شحّ مائي مطلق. ويتطلب ذلك وضع إطار علمي جديد لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية، لذا تأتي أهمية هذه الورشة.

وتهدف الورشة إلى مناقشة مبادئ الهيدروجيولوجيا والنمذجة الجيوكيميائية لأنظمة المياه الجوفية و التعرف علي الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الوطن العربي وذلك عن طريق مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريب العملي بالمعمل المركزي لهيدرولوجيا النظائر البيئية بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي.

وتستمر الورشة على مدار 5 أيام ويقدم المحاضرات مجموعة من علماء هيئة الطاقة الذرية والمراكز البحثية. ويحضر هذه الورشة عدد من المشاركين من عدة دول عربية وتشمل الأردن، مصر، السودان ، العراق، السعودية، تونس،لبنان ، ليبيا، موريتانيا و الإمارات العربية المتحدة.