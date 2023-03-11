اليوم السابع
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الصحة تكشف التأثيرات الخطيرة على الصحة العقلية والنفسية للمخدرات.. تفاصيل

السبت، 11 مارس 2023 10:51 ص
الصحة تكشف التأثيرات الخطيرة على الصحة العقلية والنفسية للمخدرات.. تفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن المواد المخدرة هي مواد ذات تأثير عقلي ونفسي وعند تعاطيها للمرة الأولى تسبب تغيير كبير في وظائف مراكز كثيرة في المخ ومراكز التمييز، ومراكز المتعة والمكافئة، بالإضافة إلى المراكز المسؤولة عن التحفيز والعاطفة فضلا عن المراكز المسؤولة عن التصرفات والسلوكيات.

ووجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالابتعاد عن تعاطي المواد المخدرة والتماس الرعاية الصحية بشكل سريع حال تعاطى أى مواد مخدرة .

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والتي تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar.
 
وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، شكلت لجنة لنقاش آليات إرساء سياسات خدمات الصحة النفسية الإلكترونية، وتضمنت زيادة المعالجين بالعيادات النفسية الافتراضية، ووسائل جذب الجمهور للخدمات النفسية «عن بُعد» واقتراح القوانين المنظمة لإستضافة المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وآليات استخدام الخدمة من قبل المعالجين والجمهور بالخارج، وإمكانية دمج الخدمات النفسية الإفتراضية ضمن منظومة التأمين الصحي، وأهمية وجود قوانين منظمة للروشتة الدوائية الإلكترونية. 

 

 
 
 
 
 

 


الصحة

السكان

الادمان

الصحة النفسية

المخدرات



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