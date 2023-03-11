الصحة العالمية تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول العدوى التنفسية الحادة.. الإثنين

كتبت أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمرًا صحفيًا يوم الإثنين المقبل الموافق 13 مارس الجارى، على هامش المؤتمر العلمي الثالث حول العدوى التنفسية الحادة في إقليم شرق المتوسط، والذي يهدف إلى تحسين جودة الترصُّد، وإدارة البيانات، والسياسات في مجال العدوى التنفسية الحادة.

وتنظم منظمة الصحة العالمية، هذا المؤتمر بالشراكة مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا، بالولايات المتحدة الأمريكية، لشبكة ترصد العدوى التنفسية الحادة لشرق المتوسط لعام 2023، والذى يحضره الخبراء وراسمي السياسات والباحثين لمناقشة ترصُّد الأمراض التنفسية والتأهُّب لها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه يأتي مؤتمر شبكة ترصد العدوى التنفسية الحادة لشرق المتوسط لعام 2023 بعد سنوات التحدي التي واجهها العالم في التصدي لجائحة كورونا، وسيتضمن المؤتمر استعراض المشاركين، ومن بينهم راسمي السياسات وخبراء الصحة والباحثين في الإقليم وخارجه، للإنجازات والتحديات، بالإضافة إلى تبادل البيّنات وأفضل الممارسات بشأن الكشف عن الفاشيات، وعرض الإنجازات العلمية ونتائج البحوث الميدانية الجديدة.

وخلال هذا المؤتمر، سيقدم باحثون من أكثر من 20 بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مشاريعهم في مجال العدوى التنفسية الحادة مع إطلاعهم في الوقت ذاته على معارف الخبراء العالميين المشاركين وخبراتهم وأفضل ممارساتهم.

يشارك بالمؤتمر كل من الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة في سلطنة عُمان، والدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ديفيد إي وينتورث، مدير المركز المتعاون مع المنظمة بشأن ترصد الإنفلونزا وعلم الأوبئة ومكافحتها، رئيس قسم ترصد الفيروسات وتشخيصها والإنفلونزا، مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الولايات المتحدة الأمريكية.

يُعقَد المؤتمر الصحفي بالحضور الفعلي في مدينة مسقط، كما سيُبَثّ مباشرة للصحفيين المشاركين عن بُعد عبر الفيديو.