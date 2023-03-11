اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقتين فى بولاق الدكرور وأوسيم

السبت، 11 مارس 2023 01:24 م
السيطرة على حريق شقتين فى بولاق الدكرور وأوسيم حريق، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع المعرض بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع أنور السادات بمنطقة أوسيم  ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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