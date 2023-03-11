السيطرة على حريق داخل مخزن مراتب فى الغربية دون إصابات

الغربية مصطفى عادل

تمكنت الحماية المدنية بمركز قطور بمحافظة الغربية، من إخماد حريق اندلع في مخزن مراتب بمنطقة شارع الجيش دون وقوع اصابات، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في مخزن مراتب بشارع الجيش بقطور.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي مطافي لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل أن تمتد للمحلات والمنشأت المجاورة دون وقوع إصابات.

وتبين أن السبب المبدئي للحريق ماس كهربائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة



السيطرة على حريق داخل مخزن (1)