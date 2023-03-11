وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن استعادة هذه الدفعة الأولى تمثل نتيجة جهود مستمرة بذلتها حكومة السودان على مدى عدة سنوات وبدعم ومساندة من الأشقاء في الجمهورية العربية السورية.

وأكدت وزارة خارجية السودان، أن الحكومة ستستمر في جهودها الرامية لاستعادة جميع السودانيين المحتجزين في شمال سوريا إلى أرض الوطن.