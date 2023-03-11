السعودية.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمكة المكرمة وجدة بسبب الأمطار

كتب محمد جمال

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبى ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غد الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطنى للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار, فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستى" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

أيضا، أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاَ على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد 20 / 8 / 1444 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستى، بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب إدارة التعليم.