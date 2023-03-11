اليوم السابع
Ads
السبت، 11 مارس 2023 04:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ويؤكد حرص مصر على توطيد التعاون مع الصين..

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة الصين الدولية للطاقة

السبت، 11 مارس 2023 03:46 م
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة الصين الدولية للطاقة الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجموعة الصين الدولية للطاقة
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "ليو زيشيانج" رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة، والوفد المرافق له من كبار المسئولين بالمجموعة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، معرباً عن التهنئة للرئيس "شي جين بينج" بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للصين لفترة جديدة، ومنوهاً إلى ما تكنه مصر قيادة وشعباً من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التي تحقق تقدماً تنموياً مطرداً، ومكانة مهمة على المستوى الدولي، مؤكدًا حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أكد رئيس الشركة الصينية أن دوافع الاستثمار والتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة تأتي في إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين والقيادتين والشعبين، وكذلك في ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مما أتاح فرصاً استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل، مشيراً في هذا السياق إلى التحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، والمدن الجديدة، والموانئ البحرية، وفي مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وموضحاً أن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليارات دولار، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة في هذا الصدد.

 

 

 

 


السيسي

الرئيس السيسي

الطاقة

الشركات الصينية

العلاقات المصرية الصينية

عاجل



الموضوعات المتعلقة

رئاسة الجمهورية عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران: مصر تثمن توجه المملكة من أجل إزالة التوتر فى العلاقات على المستوى الإقليمى.. وخطوة مهمة لترسيخ مفاهيم حُسن الجوار وتعزيز أمن واستقرار المنطقة

السبت، 11 مارس 2023 01:16 م

رئاسة الجمهورية عن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران: نثمن توجه المملكة

السبت، 11 مارس 2023 01:07 م

الرئيس السيسى يهنئ "شي جين بينج" بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين لفترة جديدة

الجمعة، 10 مارس 2023 08:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة