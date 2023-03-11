وصرح ترولز لوند بولسن وزير الدفاع الدنماركي بالإنابة بذلك عقب زيارة لشركة (FFG)، وهي شركة ألمانية تعمل في إعداد دبابات ليوبارد 1 لتسليمها إلى أوكرانيا -بحسب بيان على موقع وزارة الدفاع الدنماركية اليوم /السبت/.



وقال بولسن "أنا متحمس جدًا لزيارة FFG. كنت هناك لأرى التقدم في العمل على إعداد دبابات ليوبارد لأوكرانيا حتى نتمكن من إرسالهم في أقرب وقت ممكن. أنا فخور بأن الدنمارك بالتعاون مع دول أخرى تدعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية وذلك من خلال التبرع الكبير والمهم الذين قدموه وما زلنا نأمل في أن نتمكن من تسليم الدبابات الأولى إلى أوكرانيا خلال الربيع".



وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الدنماركية دخلت في تعاون مع ألمانيا وهولندا للتبرع بما لا يقل عن 100 دبابة ليوبارد 1 لأوكرانيا.



وكجزء من المشروع، سيتم توفير التعليم والتدريب لأوكرانيا على استخدام الدبابات وكذلك قطع الغيار وحزمة الذخيرة.