وبحسب البيان، دعا رئيس أركان الجيش الجزائرى، قيادات الجيش إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة لمصالح الجزائر والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة.

ويعد جهاز أمن الجيش أحد الأفرع الثلاثة لجهاز المخابرات الجزائرية، إضافة إلى كل من جهازي الأمن الخارجي وجهاز الأمن الداخلى.