الرئيسية حوادث الداخلية تضبط 5 هاربين من أحكام في القاهرة السبت، 11 مارس 2023 11:06 ص حبس- أرشيفية كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلون بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) والمحكوم عليهم فى قضايا (سرقة بالإكراه - مخدرات – سلاح). وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها. هاربين ترويج وزاره الداخليه اخبار الحوادث الموضوعات المتعلقة السجن وغرامة تصل مليون جنيه حال تهريب هذه الفئات.. التفاصيل السبت، 11 مارس 2023 12:00 ص ضبط هارب من 3 سنوات سجنا بوسائل المواصلات الخميس، 09 مارس 2023 11:36 ص الداخلية تضبط هاربين من أحكام فى حملات بوسائل المواصلات الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:13 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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