اليوم السابع
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الداخلية تضبط 5 هاربين من أحكام في القاهرة

السبت، 11 مارس 2023 11:06 ص
الداخلية تضبط 5 هاربين من أحكام في القاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلون بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) والمحكوم عليهم فى قضايا (سرقة بالإكراه - مخدرات – سلاح).
 
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها.
 
 

هاربين

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