الداخلية تضبط 27 بندقية في حملات أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركزى شرطة (صدفا - الغنايم) ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (15 بندقية آلية –12 بندقية خرطوش – 16 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 خزينة) بحوزة (28 متهم " لعدد 12 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (432) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .