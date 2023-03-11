اليوم السابع
Ads
السبت، 11 مارس 2023 12:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 27 بندقية في حملات أمنية بأسيوط

السبت، 11 مارس 2023 11:21 ص
الداخلية تضبط 27 بندقية في حملات أمنية بأسيوط حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط  حملة أمنية إستهدفت دائرة مركزى شرطة (صدفا - الغنايم) ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية
 
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (15 بندقية آلية –12 بندقية خرطوش – 16 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 خزينة) بحوزة (28 متهم " لعدد 12 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (432) حكم قضائى متنوع.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 

قطعه سلاح

تجاراه السلاح

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة