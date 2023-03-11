الداخلية تضبط ديلر المخدرات الإلكتروني بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شنت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) حملة أمنية استهدفت ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إدارة عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة..

ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد القائمين عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حيث تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، وبحوزته (1080 أمبول مؤثر لعقار "بيثادين"– هاتف محمول – مبلغ مالى).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات ، أقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدرى الحشيش والإستروكس – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على النحو المُشار إليه.