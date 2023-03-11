الداخلية تضبط تجار مخدرات بالقاهرة في حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بشقة بدائرة قسم شرطة السلام أول "مُستأجرة"، وبحوزتهما كمية ل مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام وعدد من الأقراص المخدرة وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وتمكنت الجهود من ضبط 3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المطرية، وعُثر بداخلها على عدد من الأقراص لعقار الأبتريل المخدر وكمية لمخدر الهيروين وكمية من نبات البانجو المخدر وكمية من الحشيش المخدر، ومبلغ مالى و4 هواتف محمول وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

واسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.