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"الداخلية" ترسم البسمة على وجوه أبناء الشهداء بجولة في متحف الحضارة.. فيديو

السبت، 11 مارس 2023 12:20 م
"الداخلية" ترسم البسمة على وجوه أبناء الشهداء بجولة في متحف الحضارة.. فيديو وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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بابتسامة ارتسمت على وجوه أبناء الشهداء، تجول أبناء الأبطال في متحف الحضارة والقرية الفرعونية تزامنا مع احتفالات يوم الشهيد، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
 
وحرص ضباط السياحة بناء على توجيهات اللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية على اصطحاب أبناء الشهداء داخل المتحف وبالقرية الفرعونية وتعريفهم بتاريخ وحضارة مصر.
 
وأعرب أبناء الشهداء عن تقديرهم لوزارة الداخلية التي تحرص على إدخال السعادة على قلوبهم والاهتمام بهم.
 
ونظمت الداخلية احتفالا بحضور أسر شهداء الشرطة تقديراً لما قدمه أبناؤهم من تضحيات لاستقرار الوطن واستمراراً للدعم والرعاية التى تقدمها الوزارة لهم بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد وفي إطار الرعاية التى تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء.

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