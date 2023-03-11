التعليم: لا إلغاء فى التشعيب لعلمى علوم ورياضة بالثانوية العامة

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد إلغاء للتشعيب فى الثانوية العامة، مؤكدة أن التشعيب إلى علمى علوم أو علمي رياضة فى الشعبة العلمية مستمر.

ويؤدى الطلاب 12 يونيو المقبل امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.