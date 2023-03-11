اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 25 متهما بينهم إرهابيان في 7 محافظات

السبت، 11 مارس 2023 02:07 م
الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 25 متهما بينهم إرهابيان في 7 محافظات القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، القبض على 25 متهماً، من بينهم متهمون بأحكام إرهابية في سبع محافظات.

وقالت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق محافظات (بغداد والأنبار وكركوك وديالى وميسان ونينوى وصلاح الدين)، وذلك استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات ديالى وميسان وصلاح الدين وبالتعاون مع الاستخبارات.

وأسفرت تلك الكمائن عن القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضائي الشرقاط والمجر الكبير، و23 متهماً بقضايا قانونية متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، كما تم ضبط هاون 60 ملم مع 40 قنبرة وكمية من الأسلحة والأعتدة المختلفة في محافظة ميسان في قضاء قلعة صالح.. وتم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية ومصادرة الأسلحة والأعتدة المضبوطة.

 


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