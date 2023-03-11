استمرار تسجيل رقم المحمول ضمن بيانات بطاقات التموين

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع "دعم مصر"، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية.

كما تتيح وزارة التموين خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وابلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بنشر معارض "أهلا رمضان" بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة وجمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تصل لـ30%، كما تستمر الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر مارس الجاري، كما تحرص الوزارة على توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.

وكانت وزارة التموين التجارة الداخلية قد بدأت ، فى صرف الدفعة السابعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية ، بقيمة أكثر من 833 مليون جنيه شهريا ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيه 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.