اليوم السابع
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السبت، 11 مارس 2023 09:37 م
أكرم القصاص
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استكمال فعاليات مشروع تدريب "1000 بنت.. 1000 حلم" بالوادي الجديد.. صور

السبت، 11 مارس 2023 09:01 م
استكمال فعاليات مشروع تدريب "1000 بنت.. 1000 حلم" بالوادي الجديد.. صور مشروع تدريب 1000 بنت
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن إستكمال فعاليات تدريب مشروع 1000 بنت 1000 حلم، بمركز شباب تنيدة، التابع لإدارة شباب بلاط حيث يتم تدريب وتعليم الفتيات مهارات كرة القدم، ضمن التعاون المشترك بين الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، وإدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة. 
 
وفى سياق متصل يستكمل مركز شباب الفرافرة، فعاليات تدريب المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد إدارة التنمية الرياضة. 
 
ويستمر ممارسة تدريبات المشروع بمركز شباب الكفاح التابع لإدارة شباب الفرافرة ، يتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعياً لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة، كرة القدم، ألعاب ترويحية لجميع الفئات، والتى تستمر حتى 15 إبريل المقبل. 
 
ويهدف المشروع إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة للقرى الأكثر احتياجاً، والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
مشروع تدريب 1000 بنت (1)
مشروع تدريب 1000 بنت (1)

مشروع تدريب 1000 بنت (2)
مشروع تدريب 1000 بنت (2)

مشروع تدريب 1000 بنت (3)
مشروع تدريب 1000 بنت (3)

مشروع تدريب 1000 بنت (4)
مشروع تدريب 1000 بنت (4)
 

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