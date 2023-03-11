ارتباك وفوضى فى المطارات الألمانية بسبب إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة

كتب محمد جمال

حالة من الارتباك والفوضى، تخيم على مطارات ألمانية، بسبب إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة للموظفين المسؤولين عن أمن الطيران، فمن المتوقع أن تؤثر الإضرابات مجددا على عشرات الآلاف من الركاب، حيث ستؤدى الإضرابات إلى تأخير وإلغاء رحلات فى هذه المطارات فضلا عن حدوث تأثيرات فى مطارات أخرى، بحسب شبكة العين الإخبارية.

كما ستلغى 351 رحلة جوية مقررة للاثنين فى أربعة مطارات ألمانية، بسبب الإضراب، حسبما أعلنت السبت نقابة العاملين في الخدمات الألمانية "فيردى".

وقالت النقابة التى أطلقت الدعوة لدعم مطالب زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، "يجب توقّع فترات انتظار أطول وإلغاء رحلات".

وقدّرت مجموعة عمل المطارات التجارية الألمانية أن الرحلات الـ351 ستُلغى من برلين وبريمن وهامبورج وهانوفر، ما يُفترض أن يؤثر على نحو مئة ألف مسافر.

وندد رئيسها التنفيذى رالف بيسل "بتجاوزات" النقابة، فالمطارات بالكاد تتعافى من "أعمق أزمة في مجال الطيران".

وتجرى نقابة العاملين فى الخدمات الألمانية "فيردى" مفاوضات مع اتحاد شركات أمن الطيران من أجل الحصول على "زيادات على ساعات العمل الليلي وفي عطلات نهاية الأسبوع"، آملة أن يكون للإضراب الثالث بهذا الحجم منذ بداية العام، تأثير كبير.

وأضافت النقابة "العمل 24 ساعة من 24، سبعة أيام من سبعة، لديه تأثير سلبى على الحياة العائلية، يجب أن تكون ظروف العمل جاذبة أكثر لكى يكون عدد كاف من الأشخاص مستعدين للقيام بهذه الوظيفة".

فى غضون ذلك، أعلنت "فيردى" وإدارة مكتب البريد الألمانى، التوصل إلى اتفاق بشأن الـ160 ألف موظف في "دوتشيه بوست" ينص على زيادة متوسط الأجر بنسبة 11.5% مع زيادات تصل إلى 20.3% لأدنى الرواتب.

وتمّ التوصل إلى هذا الحل الوسط بعد مفاوضات صعبة تخللتها العديد من الإضرابات.

وبسبب الإضراب، لن تنطلق رحلات مجدولة من مطار هامبورج من مساء غد الأحد حتى مساء بعد غد الاثنين.

وقال مطار هامبورج:" نظرا لأن الركاب لن يتمكنوا من اجتياز نقطة التفتيش التى بها إضراب فسيتم إلغاء كل الرحلات المخططة البالغ عددها 123 رحلة أو ستقلع بدون ركاب".