إليك 4 نصائح وقائية لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم

تحدث غالبية سرطانات عنق الرحم عن طريق سلالات مختلفة من العدوى المنقولة جنسيًا والمعروفة باسم فيروس الورم الحليمي البشرHPV، عادة ما يمنع جهاز المناعة في الجسم الفيروس من التسبب في ضرر عند تعرضه لفيروس الورم الحليمي البشري، ولكن في عدد قليل من الأشخاص، يستمر الفيروس لسنوات ويساعد في العملية التي تتطور بها بعض خلايا عنق الرحم إلى خلايا سرطانية، من خلال إجراء اختبارات الفحص واللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري، يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وفقًا لما نشره موقع " ndtv".
إليك 4 نصائح وقائية لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحمالسبت، 11 مارس 2023 02:00 م
عنق الرحم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحدث غالبية سرطانات عنق الرحم عن طريق سلالات مختلفة من العدوى المنقولة جنسيًا والمعروفة باسم فيروس الورم الحليمي البشرHPV، عادة ما يمنع جهاز المناعة في الجسم الفيروس من التسبب في ضرر عند تعرضه لفيروس الورم الحليمي البشري، ولكن في عدد قليل من الأشخاص، يستمر الفيروس لسنوات ويساعد في العملية التي تتطور بها بعض خلايا عنق الرحم إلى خلايا سرطانية، من خلال إجراء اختبارات الفحص واللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري، يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وفقًا لما نشره موقع " ndtv".
الموضوعات المتعلقة
8 أشياء يجب أن تعرفيها عن سرطان عنق الرحمالإثنين، 27 فبراير 2023 06:00 ص
أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم وطرق الوقاية.. أعراض لا تتجاهليهاالخميس، 23 فبراير 2023 08:00 ص
6 أسباب تزيد خطر الإصابة بسرطان عنق الرحمالجمعة، 17 فبراير 2023 07:00 ص
تطعيم يعطى الفتيات من سن 9 وحتى 12 سنة أهم طرق الوقاية من سرطان عنق الرحمالأربعاء، 11 يناير 2023 05:00 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة