إعادة فتح الطريق وتسيير حركة المرور بعد انقلاب سيارة نقل في الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

انقلبت سيارة نقل أمام مستشفى ميت غمر العام فى محافظة الدقهلية، دون ضحايا أو إصابات، وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت غمر، يفيد انقلاب سيارة نقل بشارع المستشفى العام بميت غمر.

ونتج عن الحادث تكدس وشلل مرورى بالطريق العام أمام مستشفى ميت غمر المركزى، دون وقوع أى ضحايا أو إصابات.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر، إلى مكان الواقعة، يرافقها سيارات الحماية المدنية، والإنقاذ البرى ورئاسة مجلس مدينة ميت غمر ومرور ميت غمر للتعامل مع الواقعة، وقامت الجهات المختصة بالتعامل ورفع آثار انقلاب السيارة، من الشارع لتيسير الحركة المرورية، بعد أن تسببت فى غلق تام للشارع، وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.