إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بقرية طبهار التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.