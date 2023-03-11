اليوم السابع
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السبت، 11 مارس 2023 03:50 م
أكرم القصاص
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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

السبت، 11 مارس 2023 02:30 م
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم حملة أمنية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بقرية طبهار التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

كانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة  بين عائلتين في قرية طبهار بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت ذ قوة أمنية من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبينّ إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 
 
 
 

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